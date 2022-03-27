Новосибирск, , 14:58 — REGNUM Футбольный клуб «Новосибирск» на 100% исполнил все обязательства по обеспечению безопасности, которые были оговорены перед матчем. Об этом сообщили в ФК, комментируя ситуацию с игроком «Амкала» Василием Мавриным.

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Напомним, что в Новосибирске полицейские присекли противоправное поведение футбольного игрока команды видеоблогеров «Амкал».

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Как рассказали в ФК «Новосибирск», фотосессия с болельщиками должна была состояться после матча вне манежа «Заря». Однако организаторы пошли навстречу и продлили общение «Амкала» с болельщиками до 21:30, но футбольный клуб нарушил и этот тайминг.

«Василий Маврин повредил имущество футбольного манежа «Заря», публично матерился и оскорблял представителя администрации манежа, однако организаторы дали ему возможность сфотографироваться со всеми желающими на трибуне А, где произошёл этот инцидент. После этого Маврин отправился не в раздевалку, а в сторону трибуны Б, где продолжил в грубой форме высказывать недовольство действиями стюардов, администрации манежа и организаторов, чем и привлёк к себе внимание полицейского, сначала сделавшего ему замечание», — рассказали свою версию произошедшего в ФК «Новосибирск».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении игрока составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы будут переданы в суд.