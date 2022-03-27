Донецк, , 14:57 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево, Доломитное и Широкую Балку. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:36 — н.п. Новолуганское — н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️12:50 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️13:00 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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