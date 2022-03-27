Ханты-Мансийск, , 14:51 — REGNUM На Ямале и в Югре в ближайшее время начнётся эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Во время проведения эксперимента в этих регионах будут действовать особые правовые режимы по эксплуатации беспилотников, которые будут задействованы для доставки грузов и почты.

Отмечается, что сейчас доставлять грузы и почту в отдалённые районы Югры и Ямала либо сезонно, либо с помощью обычного авиатранспорта, что экономически неоправданно при перевозке небольших грузов.

Кроме того, беспилотники будут проводить аэрофотосъёмку, которая поможет оперативно и точно обследовать, к примеру, трубопроводы и линии электропередачи.

Помимо двух регионов Уральского федерального округа, в эксперименте примут участие Томская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ. Эксперимент в регионах-участниках продлится три года. По его результатам будет принято решение о дальнейшем развитии беспилотной авиации в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале впервые протестировали беспилотную доставку грузов в ноябре 2021 года. Дрон успешно доставил посылки «Почты России» из Салехарда в Аксарку.

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