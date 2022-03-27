Кемерово, 27 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области выявлены факты использования подложных дипломов об образовании работниками угледобывающих предприятий. Об этом сообщили в управлении Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

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«Установлены факты использования гражданами заведомо подложных дипломов об образовании при трудоустройстве на угледобывающие предприятия на должности, предусматривающие специальные требования к образованию и квалификации», — рассказали в ведомстве.

Так, горный мастер компании «СУЭК-Кузбасс» при трудоустройстве предоставил работодателю поддельный диплом о получении среднего специального образования. Аналогичные факты выявлены при проверке личных дел начальника отдела экономической безопасности Шахтоуправления «Майское», старшего механика разреза «Степановский», инженера по производственному контролю Прокопьевского угольного разреза, горного мастера подземного участка «Дегазации» и механика подземного участка «Конвейерного транспорта» шахты «Полосухинская».

Руководителям предприятий вынесено восемь представлений, по итогам рассмотрений которых десять работников переведены с занимаемых должностей на должности, соответствующие их образованию, один уволен. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 15 уголовных дел по статье «Приобретение, использование заведомо поддельного или подложного официального документа».