Москва, 27 марта 2022, 14:47 — REGNUM России потребуется до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям. Об этом 27 марта заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров
Денис Мантуров
Kremlin.ru

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«Логистика вся перестроится. Нам нужно 3, максимум 6 месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы. Приобретают и поставляют продукцию нам», — отметил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Также он сообщил, что РФ сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки.

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