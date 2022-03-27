Москва, 27 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. 27 марта в России отмечают День войск Национальной гвардии РФ. Глава страны Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Созданная 6 лет назад Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан.

Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы.

Своей повседневной службой росгвардейцы стремятся приумножать лучшие профессиональные традиции, с глубоким, искренним уважением относятся к ветеранам Внутренних войск, ОМОНа, СОБРа — структур, ставших основой современной Росгвардии, равняются на них», — отмечается в обращении президента.