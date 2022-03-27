Москва, , 14:36 — REGNUM Научно-производственное объединение «Андроидная техника» предложило изготовить робота-кентавра для российской миссии на Марс. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе «Линия Генерального» студии «Роскосмос ТВ».

Робот «Фёдор» накачивает машцы перед полетом Fpi.gov.ru

Глава Роскосмоса напомнил о прекращении сотрудничества российской госкорпорации с Европейским космическим агентством по проекту «ЭкзоМарс». Планировалось, что осенью 2022 года российским носителем будет запущена совместная миссия, в состав которой войдут российская посадочная платформа «Козачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин». Аппараты проходили предстартовую подготовку в странах ЕС, где оказались заморожены после введения антироссийских санкций.

«По сути дела — ограбили караван Роскосмоса в лице нашего посадочного модуля «Козачок». Европейцы — они по духу своему пираты, разбойники, бандиты», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что госкорпорация получает предложения по новой миссии, которая будет полностью российской.

«Уже «Андроидная техника» предлагает сделать робота-кентавра. Торсовой робот с манипуляторами, неким подобием головы, где будет аппаратура наблюдения и трансляции сигнала», — отметил глава Роскосмоса.

НПО «Андроидная техника» является разработчиком антропоморфного робота «Фёдор», который был отправлен на Международную космическую станцию в августе 2019 года. После серии экспериментов на станции робот был возвращён на Землю.

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