Киев, , 14:29 — REGNUM Итальянский журналист Джорджио Бьянки раскритиковал Запад за ложь о ситуации на Украине.

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Он отметил, что сегодня многие спешат обвинить РФ в эскалации напряженности. Тем не менее, когда речь шла о бомбардировках Югославии, вторжениях войск НАТО в Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию, на Западе об этом упорно молчали, и теперь вспоминать не хотят.

По его словам, как передает RT, телеканалы, которые просят у него интервью и получают 2-часовую версию, показывают в эфире материал длительностью всего 30 сек.

А эксклюзивные кадры, которые он снял в Мариуполе, не публикуют вовсе.

Бьянки раскритиковал итальянцев, которые жаловались на самоизоляцию в период пандемии COVID-19, и посоветовал им приехать в Донбасс и увидеть, «что значит иметь мужество выдержать 8 лет под бомбардировками».