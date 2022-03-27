Оренбург, 27 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Оренбурге произошёл пожар на территории детского оздоровительного лагеря «Ромашка». Об этом сообщает областное управление МЧС.

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Пожар возник вечером 26 марта. Горело неэксплуатируемое здание. Площадь возгорания достигла 120 кв. метров.

Погибших и пострадавших не было. Как сообщало ИА REGNUM, также вечером 26 марта произошёл пожар на рынке в Магнитогорске Челябинской области. Там огонь распространился на 1000 кв. метров.