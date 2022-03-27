Донецк, , 14:24 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 15 мин. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:20 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. Комарова): выпущено 10 мин калибра 120 мм; ️14:00 — н.п. Шумы — КПВВ Горловка (р-н КПВВ): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой 4 снаряда калибра 122 мм.

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