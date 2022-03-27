Краснодар, , 14:24 — REGNUM Около 2,1 тысячи жителей Краснодара остались без электроэнергии утром 27 марта.

Ремонт электросетей Rosseti.ru

Сообщение об отключении света поступило в экстренные службы в 09:50. В зоне отключения оказались улицы Бершанской, Кирова, Кубанская, Ленина, 1, Заречная, 2, Заречная, Бородинская, Мачуги, Карасунская, Плиева и Горького. Всего здесь проживает около 2,1 тысячи человек, сообщила «Россия. Кубань».

По предварительным данным, причина аварии — повреждение на линии 6−10 кВ, что привело к отключению ПС «ПЧ-3» и 18 трансформаторных подстанций. На месте аварии ведутся работы.