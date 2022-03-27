Адамовский район, Оренбургская область, 27 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Оренбуржье местному жителю грозит второй уголовный срок за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс=служба областного УМВД.

Пьянство за рулём

Машина была остановлена сотрудникам ГИБДД возле посёлка Шильда Адамовского района. У 35-летнего водителя заметили признаки опьянения. От освидетельствований он отказался.

В ходе проверки оказалось, что в 2020 году этот гражданин уже был осуждён на два года обязательных работ. Теперь ему грозит очередное уголовное наказание.