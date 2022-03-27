Калачинск, Омская область, , 14:16 — REGNUM Пострадавших при пожаре в Калачинске Омской области 50-летнюю женщину и её 14-летнюю дочь врачи ввели в искусственную кому. Они получили ожоги 90% тела, передаёт портал NGS55 со ссылкой на дочь и старшую сестру потерпевших.

Пожар LoggaWiggler

Врачи оценивает их состояние как крайне тяжёлое. По словам девушки, как только состояние пациенток улучшится, то их перевезут в Омск.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном доме произошёл рано утром 26 марта после взрыва газового котла. В результате двухэтажный дом сгорел полностью.

По факту происшествия следовали возбудили уголовное дело за «оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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