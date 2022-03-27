Новосибирск, , 14:16 — REGNUM В Новосибирске полицейские присекли противоправное поведение футбольного игрока команды видеоблогеров «Амкал». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Осужденный за хулиганство Prokuror-kaluga.ru

Как рассказали в ведомстве, накануне, 26 марта, после окончания товарищеского футбольного матча на стадионе «Заря» между командой видеоблогеров «Амкал» и ветеранами футбольного клуба «Новосибирск» один из игроков «Амкала» начал вести себя неадекватно по отношению к окружающим. После просьбы организаторов покинуть стадион он начал призывать болельщиков запускать «волну» и не уходить со своих мест. На просьбы службы охраны он также не реагировал. К тому же грубо выражался в их адрес.

«Гражданин был неоднократно предупреждён о необходимости прекращения противоправного поведения. На что мужчина отреагировал агрессивно, выразившись нецензурно в адрес полицейских. На требование проследовать для дальнейшего разбирательства в отдел полиции он также ответил отказом и оказал сопротивление стражам порядка, — уточнили в МВД РФ. — В связи с чем, к правонарушителю была применена физическая сила и специальные средства (наручники). Он был доставлен в отдел полиции».

В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы будут направлены в суд.