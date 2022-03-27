Краснодар, 27 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате тройной автоаварии в Краснодарском крае вечером 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 18:55 на автодороге Р-217 в районе посёлка Возрождение Кавказского района. Столкнулись два большегруза, КамАЗ и DAF, и легковая машина марки Kia.

В результате аварии погибли два человека. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщает «Кубань 24».