Новосибирск, 27 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Admkrai.krasnodar.ru Такси

В ведомстве уточнили, что 25 февраля двое мужчин вызвали через приложение такси и, угрожая водителю, связали ему руки скотчем, а затем засунули его в багажник. Один из мужчин сел за руль. Водителю такси удалось открыть багажник и выпрыгнуть из него на ходу. Он сообщил о произошедшем в полицию, передав приметы злоумышленников.

Через несколько часов полицейские обнаружили автомобиль такси возле одного из домов в том же районе, где был совершен угон. Был задержан один из фигурантов — 31-летний ранее не судимый житель Кировского района Новосибирска. Мужчина во всём признался.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Полицейские ищут второго участника преступления.