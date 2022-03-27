Вашингтон, 27 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Специалисты по кибербезопасности в 2021 году зафиксировали рекордные выплаты выкупов хакерам, использующим программы-вымогатели. Об этом сообщает портал TechRadar со ссылкой на отчёт группы Unit 42 американской компании Palo Alto Networks.

Christoph Scholz Хакер

Программами-вымогателями называют вредоносное программное обеспечение, которое блокирует доступ к системе или шифрует хранящиеся данные, лишая владельца доступа к ним. Как правило, после такой атаки злоумышленники требуют выкуп за восстановление поражённой системы.

По данным Unit 42, средний размер выкупа в 2021 году от компаний, пострадавших от атак программ-вымогателей, составил $540 тыс. В сравнении с 2020 годом средний размер выкупа вырос на 78%.

Чаще всего киберпреступники использовали вирусы этого типа для атаки на системы компаний, работающих в сфере юридических услуг, строительстве, розничной торговле, здравоохранении и промышленности. Наиболее активной хакерской группой в 2021 году стала Conti. На её долю пришёлся каждый пятый случай кибератаки с использованием программ-вымогателей.