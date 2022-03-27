Пекин, , 14:02 — REGNUM Цинь Ган — посол КНР в США — заявил, что Вашингтон, стремясь усилить давление на РФ из-за ситуации на Украине, берется угрожать Китаю, но «угрозы не сработают».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Заинтересованные стороны надеются, что КНР сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров, но США продолжают угрожать КНР», — отметил он в интервью гонконгскому телеканалу «Феникс».

Угрозы не сработают, так как Китай «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов», добавил он.

Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое сотрудничество и тесные контакты с РФ, Пекин рассчитывает, что ситуация на Украине не повлияет на сотрудничество, добавил посол.