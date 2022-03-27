Кемерово, 27 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области жертвами интернет-преступников по данным на 24 марта 2022 года стали 516 человек. За последнюю неделю — 24 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

«Преступники использовали страницы социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений, — уточнили в ведомстве. — Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ, покупателями товаров, родственниками, знакомыми».

По официальным данным, ущерб составил 103 млн 56 тыс. рублей. За последнюю неделю — 2 млн 561 тыс. рублей.