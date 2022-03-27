27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

После заявления главы ЛНР Леонида Пасечника о возможности проведения референдума по поводу вхождения в состав России ставшее крытым выражение «Своих не бросаем» обретает новый смысл. Комментарии из соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 14:42 — REGNUM Заявление главы ЛНР Пасечника о том, что в республике в скором времени может состояться референдум о вхождении в состав России, всколыхнуло соцсети. Особенно много комментариев написали в телеграм-чате ИА REGNUM. Люди референдум поддерживают, вопрос только в том, говорят, что идет спецоперация, голосовать некому.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Домой. Вся Луганская область — территория казачьего войска Донского и ни к какой Украине отношения не имеет», — отметил Вадим.

«Одессу тоже. Полностью закрыть море. Ждём», — поддерживает Елена.

«Там наши люди. На-ши. И земля наша. Которую передали Киеву большевики», — напоминает «А7».

»Это наши люди там, это наши исторические территории, и это — возможность контролировать то, что там происходит, и чтобы там не появились в дальнейшем силы, которые начнут снова раскачивать», — заметил «Дневник наблюдателя».

«Ну тогда и Одесса нашей должна быть по исторической логике», — замечает Татьяна.

«Да, и Приднестровье», — считает Вадим.

«Одесса обязательно должна быть нашей, чтоб все порты были наши и никому чужому подходу к ним не было», — предлагает Ольга Смирнова.

«Это хорошо. Надо всё вернуть, как было исторически на картах. Все земли домой», — считает Александр Пацкевич.

«ЛНР и ДНР под защитой России будет спокойней. Весь Юго-Восток от Харькова до Приднестровья и Одессы в состав России. Не должны хохлы снова продавать под натовские базы черноморские порты Одессы, Очакова, Херсона, Бердянска, Николаева», — считает Ксения.

«Остальные области Украины тоже должны будут определить своё будущее или в составе России, или новой Украины, может быть, как Малороссия», — рассуждает N.

«Вся Новороссия войдёт в состав России, от Одессы до Харькова! Только Пасечник торопится, попахивает популизмом! Дайте войне закончиться! Всё мужчины в Донбассе на фронте, кто голосовать будет!» — поделился мнением П.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

«Вообще-то, пока не закончится спецоперация, проводить референдумы нельзя», — соглашается А.

«Он же сказал «в ближайшем будущем», а сейчас основная задача — освободить нашу республику и плечом к плечу с российскими военным освободить Украину», — напомнил Г.

«ЛДНР будут от Львова до Тирасполя! И войдут в состав России со временем! А денацифицированая окраина — Львов, Луцк — будут отдавать долги гейропе!» — дал прогноз Назар.

«А ДНР? Как-то не по-братски… Все территории освободить и всем Донбассом референдум», — отмечает Алёна.

«Такими темпами и ГДР через пару лет освободим и присоединим к России», — шутит Александр.

Вероятно, один из самых эмоциональных комментариев написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов:

«Мы, крымчане, полностью поддерживаем стремление героического народа Донбасса к единству с Россией. Именно это стремление и осознание своей принадлежности к Русскому миру, к нашей великой цивилизации помогло республикам выстоять в жестокой борьбе с украинским нацизмом.

Уверен, что жители всех регионов нашей страны будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью. Не сомневаюсь, что воссоединение с Родиной принесет ЛНР, как и Крыму, свободу, развитие и процветание. Раны, нанесенные войной, будут залечены. Колоссальный потенциал Донбасса будет реализован в полной мере. Мы — один народ, мы едины и непобедимы! Своих не бросаем!».

Сергей Аксёнов Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Достойное внимания мнение в телеграм-канале высказал бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев:

«Всегда говорил, что Донбасс кровью заслужил свое право быть в составе Российской Федерации. Скажу больше. Я считаю, что такое право нужно со временем предоставить и другим бывшим регионам Украины. Люди должны иметь возможность сами определить свою судьбу».

Напомним, ранее о том, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав РФ, 27 марта заявил ее глава Леонид Пасечник.

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