Нью-Дели, 27 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Картина RRR (Roudram Ranam Rudhiram) режиссёра Срисайла Раджамули собрала в день премьеры в Индии 137 млн рупий ($18 млн), что стало рекордом для местного кинопроката. Об этом сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Бахубали: Рождение легенды». Реж. С.С. Раджамули. 2017. Индия

Вместе со сборами в остальных странах итоговая касса RRR за первый день проката достигла $30,5 млн. Это позволило исторической драме побить рекорд по сборам первого дня среди индийских фильмов, который с 2017 года удерживала фэнтезийная картина «Бахубали: Рождение легенды», режиссёром которой также является Раджамули.

Исторический боевик RRR рассказывает историю двух вымышленных героев, которые борются с британским колониализмом в Индии. Премьера в России состоялась 25 марта 2022, прокатчиком выступила компания Indian Films.