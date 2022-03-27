27 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Всеволод Немов, , 21:13 — REGNUM Стало известно, что в Ростове-на-Дону из-за дефицита школьных мест в микрорайоне Суворовский младшеклассников решено перевести в другие образовательные учреждения. Дети будут добираться на учёбу на школьном автобусе. Изменения в организации учебного процесса коснутся 600 детей — учеников третьих классов школы №75.

Ян Стен. Городская школа. 1670

Стоит отметить, что школа №75 — самое переполненное образовательное учреждение в Ростове-на-Дону. Школа рассчитана на 1340 учеников, однако учатся здесь более 4 тыс. ребят. Родители детей возмущены решением городских властей и достаточно резко высказались в адрес чиновников в социальной сети «ВКонтакте».

»Как вам такое? 21-й век, детей, уже принятых, выгоняют из школы в угоду распоряжениям чиновников. Кто будет за это отвечать?» — задаётся вопросом мать одного из третьеклассников.

«В настоящее время проводятся необходимые процедуры для строительства образовательных учреждений на территории микрорайона Суворовский. Строительство объектов планируется произвести, в соответствии с дорожной картой, до конца 2024 года», — ответили подписчице паблика «Администрация Ростова-на-Дону» власти.

По словам чиновников, организован подвоз школьников в близлежащие образовательные организации за счёт муниципальных средств. Дети останутся в числе обучающихся школы № 75. Переводить ребят в другие образовательные учреждения не планируется.

«Вы понимаете, что пишете? Вы выгоняете детей, доставляя им неудобства, уже из числа учеников школы. Почему бы вам не осуществить весь этот механизм с будущими первоклассниками? Почему принято именно такое решение? На основании чего? При хорошем раскладе строительство школы займёт два года, и всё это время дети будут, как бомжи, скитаться по другим школам, когда в двух шагах от дома есть своя», — пишет Виктория М.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы. 1897

Подписчица отметила, что возила свою дочь с 2015 года по 2019 год в школу №40 и уверена, что ребёнок имеет право проходить обучение в школе, которая находится рядом с домом.

«Администрация Ростова-на-Дону, просто безобразие. Вопрос не решён с дорогами, а вы ещё большие пробки создаёте. Мы ребёнка четыре года возили по пробкам в садик. Теперь отучились два класса, и опять ребенок должен трястись в пробках?» — задала вопрос Юлия М.

Жители отмечают, что в микрорайоне Суворовский уже восемь лет нет нормальных дорог, люди часами вынуждены состоять в пробках.

«Ни дорог, ни школ, ни садиков (дети по три года стоят в очереди, и их не берут). А теперь вы ещё детей выгоняете из школы? Что дальше будет? Может, и из садиков выгоните, которым по четыре года? Нужно же новый набор брать будет, которым три года исполнилось», — интересуется Мария Ш.

«Прошу рассказать, как планируется школа в соответствии с дорожной картой уже быть в 2024 году. Запрос средств на школу уже есть? Документы можно посмотреть? До конца 2024 года осталось 2,5 года. ПСД готовится год, и его экспертиза делается ещё несколько месяцев. Сколько на строительство осталось? За 1,5 года школу построят, сдадут, и сразу дети будут учиться?» — задала вопрос властям Алена Д.

«Администрация президента Российской Федерации обратите уже на нас внимание! Сколько может микрорайон Суворовский выпрашивать должное образование для наших детей? Нет должного образования — нет будущего у страны. <…> Это проблема намного масштабнее, чем кажется. Очень жаль, что администрация нашего города так халатно подходит к вопросам образования», — написала Мария Т.

«Администрация Ростова-на-Дону, все ваши необходимые процедуры надо делать заранее! Заблаговременно! Не создавая неудобства детям и родителям!» — считает Парфён Р.

«Вы забыли о Суворовском микрорайоне! О своих обещаниях. О выполнении дорожной карты, которую вы любите составлять и постоянно менять сроки. Вы забыли начать строительство школ, садов, дорог, большой поликлиники. Из-за вашей забывчивости детишкам будущих третьих классов придется трястись по пробкам, чтобы в чужой, неизвестной школе получать образование, а также они лишатся возможности посещать различные кружки, спортивные секции. А знаете, почему они будут трястись в пробках? А я отвечу: вы забыли построить дорогу на Суворовский», — высказалась Оля Г.

«В мае 2016 года была публикация о [строительстве] дороги для [микрорайона] Суворовского и бюджете [проекта], в который уже вложено 140 млн рублей. Вопрос: где эта дорога?» — задала вопрос Татьяна Ш.

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