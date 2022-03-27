Брянск, 27 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются на территории Брянской области 28 марта, предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

«По прогнозу Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС», 28 марта на территории Брянской области местами порывы ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

При этом ночная температура в регионе составит от — 4ºC до — 9ºC, а днём резко потеплеет, прогнозируется от +8ºC до +13ºC.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения ЧС в связи с погодными условиями и призывает граждан соблюдать меры безопасности.