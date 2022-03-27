Новосибирск, , 13:33 — REGNUM В Новосибирске спасателям пришлось выручать из беды двух девушек, которые заблудились в Заельцовском бору на территории зоопарка. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе города.

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«06:03 — 07:20 Заельцовский район, на территории Заельцовского бора и зоопарка заблудились две девушки. Проведены поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении МАСС.

Девушки были обнаружены в овраге на берегу реки 2-я Ельцовка. Спасатели оказали им первую помощь и с признаками переохлаждения передали бригаде врачей скорой помощи и полицейским.