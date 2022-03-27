Новосибирск, 27 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Новосибирске зоопарк имени Р. А. Шило с 28 марта по 18 апреля сделал бесплатный вход для пенсионеров. Об этом сообщается на странице зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Алябьева ИА REGNUM Белые медведи в Новосибирском зоопарке

"Мы рады Вам сообщить, что с 28 марта и по 18 апреля 2022 года в нашем зоопарке проходит декада пожилого человека, а это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту — вход бесплатный. Женщины с 55 лет, мужчины от 60 года», — говорится в сообщении.

Такие акции зоопарк проводит дважды в год — весной и осенью.