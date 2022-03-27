Белград, , 13:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал резкие слова лидера США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.

Александр Вучич Predsednik.rs

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По его мнению, слова Байдена о Путине говорят о развитии геополитического конфликта.

Вучич отметил в эфире TV Prva, что знает Байдена как осторожного человека, который хорошо готовится к выступлениям на публике:

«Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно».

26 марта Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши высказал оскорбления в адрес Путина. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобными высказываниями Байден только осложняет процесс налаживания отношений РФ и США.