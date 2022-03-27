Новокузнецк, Кемеровская область, 27 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Вынесен приговор жителю Новокузнецка, который пытался дать мелкую взятку инспекторам ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасском управлении СКР.

Stanislav Kozlovskiy ДПС

Так, установлено, что в сентябре 2021 года сотрудники ДПС остановили автомобиль. При проверке документов выяснилось, что срок действия водительского удостоверения истёк. Мужчина решил договориться, чтобы инспекторы не оформляли протокол и положил 10 тысяч рублей на сиденье. Полицейские вызвали следственную группу.

Мужчину приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.