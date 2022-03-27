Донецк, 27 марта 2022, 13:11 — REGNUM Войска ДНР освободили и взяли под контроль Верхнеторецкое. Об этом 27 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Украинские боевики выбиты из импровизированного укрепрайона ВФУ, который находился на преимущественной высоте», — отмечается в сообщении.
Пресс-служба УНМ ДНР отмечает, что с этих позиций вёлся обстрел нижней части Верхнеторецкого и трассы, соединяющей Донецк и Горловку.
Ранее ВСУ атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске