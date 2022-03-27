Донецк, 27 марта 2022, 13:11 — REGNUM Войска ДНР освободили и взяли под контроль Верхнеторецкое. Об этом 27 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украинские боевики выбиты из импровизированного укрепрайона ВФУ, который находился на преимущественной высоте», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба УНМ ДНР отмечает, что с этих позиций вёлся обстрел нижней части Верхнеторецкого и трассы, соединяющей Донецк и Горловку.

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