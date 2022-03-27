Екатеринбург, 27 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Свердловской области 27 марта проводятся довыборы депутатов местных дум. Об этом сообщает облизбирком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

В гордуму Екатеринбурга предстоит избрать двоих депутатов. Ещё одного выбирают в думу Качканара.

По данным на 12:00 по местному времени в избирательном округе №2 в Екатеринбурге проголосовали 4,48% избирателей, а в округе №10 — 8,37%. В Качканаре на тот же час явка составила 23,57%.