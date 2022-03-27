Кемерово, 27 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершились соревнования по парашютно-горнолыжному двоеборью. Об этом сегодня, 27 марта, сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

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Отмечается, что в соревнованиях, которые проходили с 17 по 26 марта на аэродроме «Танай», участвовали 39 российских парашютистов.

Кузбасские спортсмены завоевали 28 медалей и заняли первые места в мужском и женском командных зачётах.