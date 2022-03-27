Москва, 27 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Принтер для эксперимента «3D-печать» будет доставлен на Международную космическую станцию грузовым кораблём «Прогресс МС-20» в июне 2022 года. Об этом рассказал космонавт Олег Артемьев в интервью журналу «Русский космос».

МКС

Артемьев отметил, что считает эксперимент с 3D-принтером одним из самых интересных. Он объяснил, что недавно прибывшие на МКС космонавты прошли специальную подготовку по управлению этим принтером.

Эксперименты с 3D-принтером будут проводиться в многофункциональном лабораторном модуле «Наука». На первых этапах будут печататься простые модели, позже — детали, параметры которых будут присылаться в электронном виде с Земли.

«Это важный эксперимент для будущих полётов в дальний космос. Если мы отправимся в долгий путь, а какая-то деталь выйдет из строя, то мы сможем спокойно её напечатать и отремонтировать оборудование», — объяснил космонавт.

Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков прибыли на МКС 18 марта 2022 на корабле «Союз МС-21». Во время экспедиции им предстоит совершить несколько выходов в открытый космос для завершения интеграции модуля «Наука» в состав станции. В частности, целью ближайших выходов станет ввод в эксплуатацию роботизированного манипулятора, установленного на внешней стороне нового модуля.