Белгород, , 13:06 — REGNUM Последствия сильного ветра устраняют коммунальные службы в Белгороде 27 марта, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Антон Иванов.

Повреждённое ветром дерево Телеграм-канал главы администрации Белгорода Антона Иванова

По данным мэра, сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду, повредил деревья на набережной — преимущественно, старые ракиты. Также повреждения получили деревья на улицах Губкина, 21 и Победы, 40а.

«Сейчас специалисты Белгорблагоустройства распиливают и вывозят поваленные деревья и ветки. Работу постараются завершить в течение двух дней», — уточнил Иванов.

Он добавил, что 26 и 27 марта коммунальщики проверят и состояние дорожных знаков, на данный момент есть данные о повреждении одного знака.