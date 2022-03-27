Белгород, 27 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Последствия сильного ветра устраняют коммунальные службы в Белгороде 27 марта, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Антон Иванов.

Телеграм-канал главы администрации Белгорода Антона Иванова Повреждённое ветром дерево

По данным мэра, сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду, повредил деревья на набережной — преимущественно, старые ракиты. Также повреждения получили деревья на улицах Губкина, 21 и Победы, 40а.

«Сейчас специалисты Белгорблагоустройства распиливают и вывозят поваленные деревья и ветки. Работу постараются завершить в течение двух дней», — уточнил Иванов.

Он добавил, что 26 и 27 марта коммунальщики проверят и состояние дорожных знаков, на данный момент есть данные о повреждении одного знака.