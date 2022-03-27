Белград, , 14:43 — REGNUM Сербия получит новую партию оружия, но не из России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 марта в эфире телеканала Prva.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы об этом расскажем более подробно, когда оружие прибудет, но оно не из России. Состояние (армии Сербии — ИА REGNUM) намного лучше, чем было. Что касается нашего региона, Сербия в полной безопасности», — рассказал Вучич.

При этом он подчеркнул, что сила сербской армии направлена только на оборону, и другим странам региона незачем бояться Сербию.

Напомним, что Сербия — крупнейший импортер оружия и военной техники из России в Европе.