Кемерово, 27 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Заместитель главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №29 им. А.А. Луцика по хирургической помощи, доктор медицинских наук, профессор Алексей Короткевич удостоен звания «Почётный профессор Кузбасса». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Минздрав Кузбасса Алексей Короткевич

Уточняется, что его наградили «за высокий профессионализм и существенный вклад в науку».

Отмечается, что ежегодно Короткевич публикует по несколько новых печатных работ в российских и зарубежных профильных изданиях и выступает с докладами на симпозиумах уровней. Под его руководством 11 специалистов защитили докторские и кандидатские диссертации по хирургии и эндоскопии.