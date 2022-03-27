Оксана Переможенко, 27 марта 2022, 13:51 — REGNUM Президент США Джо Байден перепутал название города Мариуполь во ходе своего выступления в Польше 26 марта, сообщает ИА Красная Весна.
«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Простите… Не в Мариуполь», — оговорился американский лидер.
Отмечается также, что лидер США не с первого раза смог верно произнести название города.
Инцидент обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба», «Одесское Общественное Телевидение», «Отряд Ковпака» и «Open Ukraine / УКРАИНА». Многие напомнили, что 79-летний американский лидер уже не первый раз допускает оговорки в ходе своих выступлений и, вероятно, подобные инциденты связаны с почтенным возрастом американского президента.
«Не Ухань с иранцами — уже хорошо», — с сарказмом отреагировала Лиза К.
«Прям даже по-своему жалко как-то дедулю», — добавила Tatiana R.
«А на очереди ещё более сложные названия: Запорожье, Днепропетровск, Корсунь-Шевченковский, Белая Церковь, Ржищев, Жашков, Каменец-Подольский и т. д и т. п…» — отметила София.
«Белая Церковь (The White Church) ещё можно на английский перевести, а вот с остальными… придётся попотеть», — ответил Софии Mihail M.
«Географические названия переводу не подлежат! Так что Байден попал», — ответила ему (Mihail M.) София.
«Он уже даже выступать не может. Тогда какого чёрта он находится на посту президента по сей день?» — задался вопросом «Сытый Папик».
«Вот вроде и смешно, а смотришь на него — дряхлый дед уже, отдыхать пора…» — пишет Анастасия.
«Да плевать им с высокой колокольни и на Мариуполь, и на Киев», — отреагировала Nataja S.
«А там все президенты путают всё и гадят всем», — написал Gleb10.84.
«Там у них процентов 80 не знают, где находится Украина, а про Мариуполь там вообще человек 20 от силы знает», — комментирует Maxim.
«Мне кажется, что он уже просто старый больной человек», — выразил свое мнение Steve M.
«Он что-то там про Россию XIX века говорил. Пусть на карту того времени посмотрит», — в свою очередь отметила Светлана С.
«А еще над Брежневым смеялись…» — напомнила «Мама Римская».
«Была Ухань, потом Кевенский, теперь Метрополь», — с сарказмом добавила Asя.
«Да ему плевать вообще на этих индейцев. Он на карте не найдёт ни Мариуполь, ни Киев», — отреагировал Ромик_R.
«Ему пора на пенсию», — не без сарказма подытожил VK.
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