Белгород, , 12:53 — REGNUM Субботник состоялся в Белгороде на территории урочища «Сосновка» 26 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Инвентарь для субботника Анна Алябьева © ИА REGNUM

В субботнике приняли участие 345 человек, в числе которых — сотрудники администрации города, департамента лесного хозяйства областного министерства природопользования и волонтёры.

Участники субботника привели в порядок территорию в районе велодорожке в Сосновку, которая является одним из традиционных мест отдыха жителей города. По итогам субботника было вывезено 138 кубометров валежника и 16 кубометров мусора.

Отметим, что общегородской субботник запланирован в Белгороде на 16 апреля.