Хабаровск, , 12:52 — REGNUM По итогам расширенного заседания Совета атаманов, который всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Николай Долуда провёл в Хабаровском крае, принято решение об активизации работы рабочей группы постоянной окружной комиссии Дальневосточного федерального округа Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Забайкальское казачество Пресс-служба правительства Забайкалья

Также договорились об увеличении в регионе казачьих классов и школ, об открытии в Хабаровске казачьего кадетского корпуса, о привлечении казаков к охране общественного порядка и усилении работы с казачьей молодежью.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв во время встречи со Всероссийским атаманом выразил поддержку принятых Советом решений и высказал готовность оказывать всестороннюю помощь в развитии стратегических направлений жизни и деятельности Уссурийского казачьего войска.

В рамках рабочей поездки в Хабаровск казачий генерал Николай Долуда посетил Хабаровскую среднеобразовательную школу № 6. В школе имеются кадетские классы казачьей направленности, проводятся уроки по истории казачества.

«Школе предстоит еще многое сделать для того, чтобы обрести статус казачьей образовательной организации. Но уже сегодня есть главное: преподаватель — донская казачка, которой не безразлична судьба казачества. Детки одеты в казачью форму, знакомятся с обычаями и культурой казачества. Есть желание руководства развивать казачий компонент, а значит будет и результат», — отметил атаман Всероссийского казачьего общества.

Несмотря на сложности перелета и плотный график рабочей поездки, Всероссийский атаман выразил глубокую удовлетворенность ее итогами.

Отметим, в настоящее время на территории страны зарегистрировано 12 реестровых казачьих обществ и два самостоятельных окружных казачьих общества, в которых состоят более 170 тыс. человек.

На Дальнем Востоке действует семь казачьих округов, один казачий отдел. В Хабаровском крае образована 31 казачья организация. Регион находится на втором месте по их количеству на территории Дальневосточного федерального округа. В семи общеобразовательных школах края работают 30 классов казачьей кадетской направленности, в которых обучаются более 600 школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, Для решения злободневных проблем развития казачьего движения в регионе в Хабаровске собрались 35 участников заседания: атаманы всех восьми округов и отделов, председатели их советов стариков, правления Хабаровского и Приморского округов, Уссурийской общественной организации (казачьей общины) Никольск-Уссурийского станичного округа Уссурийского казачьего войска, а также первый заместитель председателя правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства Хабаровского края Александр Никитин, заместитель начальника полиции УМВД России по Хабаровскому краю Иван Ямковой, военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов, главный федеральный инспектор по Хабаровскому крaю Николай Шевцов, министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

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