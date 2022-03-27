Астрахань, 27 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Около 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик собрали в Астраханской области в феврале — марте.

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Как сообщил министр социального развития и труда Астраханской области Олег Петелин, вещи первой необходимости, одежду, продовольствие привозят на склад, откуда производится отправка. В настоящее время к отправке готовится партия в 10 тонн.

Ещё пять тонн груза остаётся на складе, сбор помощи в регионе продолжается. В сборе гуманитарной помощи помогают волонтёры и общественники, сообщила «Астрахань 24».