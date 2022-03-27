Донецк, , 12:44 — REGNUM По состоянию на 27 марта, на территории ДНР группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 133 населенными пунктами, включая Верхнеторецкое. Об этом 27 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 42 человека.

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