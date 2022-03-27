Приштина, Сербия, 27 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Полиция Сербии арестовала двух граждан косовского муниципалитета Подуево, занимавшихся незаконной вырубкой леса в пограничной деревне Дабиновац, Куршамлия, в центральной Сербии. Албанское новостное агентство Telegrafi отмечает, что по ту сторону границы находится албанская деревня Думица.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

Полиция Косово изъяла у горе-дровосеков трактор с прицепом кустарного изготовления, дрова и бензопилу как орудия преступления.

Задержанным после 48 часов пребывания в КПЗ предъявят уголовное обвинение. Мэр Подуево Шпейтим Булычи 26 марта подтвердил сведения СМИ и сообщил, что случай произошел 25 марта.