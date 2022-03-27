Хабаровск, 27 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Участниками расширенного заседания Совета атаманов в Хабаровском крае под председательством заместителя председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Николая Долуды поднят вопрос возможной реорганизации войска ввиду большой удаленности некоторых округов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам казачьего генерала, основной ресурс, который даст толчок развитию дальневосточного казачества, заложен в тесном взаимодействии казаков и власти.

«Атаман, не имеющий мужества принимать решения, лишенный воли, чтобы отвечать за их исполнение, атаман, который только пишет письма и не может достучаться ни в одну дверь, чтобы ему открыли и выслушали, — должен уйти в сторону!

Атамана и губернатора, руководителей отраслевого ведомства по образованию, краевого правоохранительного ведомства должно объединять понимание того, что вопросы развития казачества в регионе — это общие, единые для всех задачи по обеспечению безопасности региона, гарантий общественного порядка, подготовки кадрового резерва, воспитания и обучения тех жителей родной земли и патриотов Родины, в чьих руках будущее страны» — подчеркнул атаман.

Долуда считает, что проблему подготовки кадров и развития казачьих обществ во многом решит открытие казачьих кадетских корпусов в регионах, исторически связанных с казачеством.

К таким регионам относятся Хабаровский, Ставропольский, Забайкальский, Красноярский края и Иркутская, Оренбургская, Омская области.

Как сообщало ИА REGNUM, в обращении к атаманам всех уровней, а также представителям региональной и муниципальной власти казачий генерал напомнил о том, что ни у кого из присутствующих нет права пренебрегать задачами Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2021−2030 годов, которые определены президентом РФ, Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ Владимиром Путиным.

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