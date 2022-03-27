Новосибирск, 27 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Новосибирцы начали обращаться в региональное управление СКР с жалобами на попытки мошеннических действий с помощью мобильных устройств. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Мвд.рф Мошенничество

В региональном управлении СКР просят жителей регионане вступать в разговоры с неизвестными, не предоставлять им свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пароли и пин-коды.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов не вправе требовать деньги за услуги.