Астрахань, , 12:33 — REGNUM Уголовное дело по статье о невыплате заработной платы возбуждено в Астраханской области в отношении директора местной коммерческой фирмы, сообщили 27 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Зарплата 40.мвд.рф

По версии следствия, директор фирмы в сфере производства кормов для животных, умышленно не выплачивал своему сотруднику зарплату. За период с октября 2020 года по июнь 2021 года он задолжал работнику более 690 тысяч рублей.

При этом, считают следователи, возможность выплатить зарплату у коммерсанта была — на лицевых счетах и в кассе имелись необходимые денежные средства. Следователи устанавливают все обстоятельства дела.