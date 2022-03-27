Донецк, , 12:30 — REGNUM Более 12 тыс. абонентов остаются без энергоснабжения в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 27 марта сообщает МЧС республики.

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В ДНР в результате обстрелов обесточена 101 трансформаторная подстанция, 6 котельных, 6 школ и больница.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский минами калибра 120 мм.

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