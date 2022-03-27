Астрахань, 27 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Усиление ветра прогнозируется на территории Астраханской области на 27 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Люсьен Леви-Дюрмэ. Порыв ветра

«По данным Астраханского ЦГМС сегодня прогнозируется усиление ветра порывами до 23 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила поведения при сильном ветре — на улице желательно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска, в том числе линий электропередачи.