Кемерово, , 12:26 — REGNUM В Кемеровской области ситуация с изготовлением пластиковых банковских карт стабильна. Пластика и чипов хватает, сообщил официальный телеграм-канал администрации Кемерова.

Банковские карты Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Изготовление пластиковых карт происходит централизовано в головном офисе банка. Карты поступают своевременно», — прокомментировал ситуацию заместитель управляющего филиалом Газпромбанка в Кемерове Даниил Лейченко.

Он уточнил, что моментальная неименная карта изготавливается сразу. Выпуск именной карты занимает до семи рабочих дней.