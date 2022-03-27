Хабаровск, , 12:24 — REGNUM Всероссийский атаман, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Николай Долуда в ходе расширенного Совета атаманов в Хабаровском крае подверг резкой критике работу атамана Уссурийского казачьего войска Владимира Степанова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Речь шла о слабой организации взаимодействия с представителями органов региональной и муниципальной власти, недостаточной работе с казачьей молодежью, отсутствии выстроенной системы наставнической деятельности, недостаточном количестве казачьих классов и школ на территориях субъектов дислокации войска.

Казачий генерал напомнил о том, что именно казаки первыми заселились и обустроили территории юга Дальнего Востока России:

«Скажите мне, где потомки казаков-забайкальцев, которые после подписания Пекинского договора в 60-е годы ХIХ века образовали на пустынных дальневосточных землях 96 станиц и посёлков и встали на защиту этих территорий? Где внуки, где правнуки энергичных и мужественных Забайкальских, Амурских и Уссурийских казаков, которые обеспечили победу России во время Китайского похода в Манчжурию в 1900 году?».

Атаман Всероссийского казачьего общества в качестве первоочередной поставил перед руководством Уссурийского казачьего войска задачу по созданию войскового штаба, построению четкой системы управления подчиненными казачьими обществами, обучению вновь избранных атаманов.

«Штаб войска — это его сердцевина, с помощью которой выстраивается управленческая вертикаль. Структура войскового штаба является традиционной, продумана с учетом законов казачьей демократии. И без штаба казачье войско как военизированное подразделение существовать не может», — подчеркнул казачий генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николай Долуда отмечал, что «казаки должны стать защитой и опорой Дальневосточного форпоста России!».

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