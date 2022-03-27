Приштина, Сербия, 27 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 27 марта опубликовала материал, посвященный бомбардировкам офисов двух косовских СМИ — KosovaPress и Радио Свободное Косово — в селе Бериша. Два сербских самолета сбросили бомбы на здания офиса 27 марта 1999 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Сообщается, что жертвами бомбардировок стал 16-летний Эльбасан Якуп Бериша, ранения получили родители юноши.

На другой день те же самолеты разбомбили бывшую квартиру заместителя главы штаба УЧР (алб. Армии освобождения Косово) Якупа Красничи в Клечке. Албанские журналисты отметили, что использовались кассетные боеприпасы.

Параллельно НАТО под командованием США уже три дня проводила проводила бомбардировки Сербии, а 23 апреля 1999 года разбомбили здание Радио и Телевидения Сербии. По заключению Amnesty International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и Human Rights Watch (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), разгром телестудии подпадает под разряд военных преступлений.