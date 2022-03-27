Назарово, Красноярский край, , 12:15 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели семилетнего ребёнка в результате возгорания в городе Назарово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сгоревшие вещи в кладовке. Назарово, Красноярский край Прокуратура Красноярского края

По предварительным данным, вечером 26 марта мальчик, находившийся в гостях у бабушки с дедушкой закрылся в кладовке. Играя со спичками, он случайно поджёг находившиеся там вещи. в том числе бутылку с горючей жидкостью.

«В результате произошедшего возгорания ребенок получил ожоги всего тела, в тяжелом состоянии он был госпитализирован в медицинское учреждение, где погиб сегодня около 12 часов в реанимационном отделении», — отметили в прокуратуре.

Семья, по данным ведомства, благополучная, в поле зрения органов органов профилактики не попадала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончался мальчик, поступивший в больницу с ожогами